L’association le CALC (Comité d’Animation de Lille-Centre) vous propose un bal au bistro St SO le jeudi 25 novembre à partir de 20h. Ce bal sera animé par l’orchestre le Beau Milo et des initiations de danses vous seront proposées (valse, tango, java…). L’entrée est libre et vous pourrez vous désaltérer au bar du bistro St So (payant). Le Beau Milo vous emmènera dans le Paris des années 1910 -1950 : du bal musette des origines, sa java et ses mystères… à la valse swing des années 40. Un bal musette comme on n’en fait plus à l’accordéon diatonique, au violon, au jazzoflute, à la guitare manouche, au banjo et bien sûr au chant ! Nous vous attendons nombreux pour cette troisième édition !

Entrée libre

