Bal au Baz’Arts Salle Delavaud Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Bal au Baz’Arts Salle Delavaud, 2 avril 2022, Versailles. Bal au Baz’Arts

Salle Delavaud, le samedi 2 avril à 17:30

**Bal au Baz’Arts** Par l’Association Bal en Soir Animé par trois musiciens (violon, alto, bouzouki/guitare), le bal permet à tous, enfants et parents, de s’amuser autour de danses simples et entraînantes ! Au programme : danses traditionnelles de France et d’ailleurs, en groupe (danses bretonnes, etc.), ou à 2 (galop nantais, polka, etc.). Intervenants : Cécile Boutaud, Jean Zinszner, Alexandra Saloff-Coste Site internet : [https://balensoir.fr/](https://balensoir.fr/) Facebook : [www.facebook.com/BalEnSoirVersailles](http://www.facebook.com/BalEnSoirVersailles) Instagram : [www.instagram.com/bal_en_soir/](http://www.instagram.com/bal_en_soir/) SAMEDI 2 AVRIL DE 17h30 À 19h30 Salle Delavaud, Maison de quartier de Porchefontaine À partir de 3 ans Participation libre Dans le cadre du Festival Baz’arts des mômes

Le rendez-vous incontournable pour apprendre des danses traditionnelles en famille ! Salle Delavaud 86 Rue Yves le Coz, 78000 Versailles Versailles Porchefontaine Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T17:30:00 2022-04-02T19:30:00

