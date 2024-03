Bal au Baz’arts : bal folk jeune public Salle Delavaud Maison de quartier Porchefontaine Versailles, dimanche 31 mars 2024.

Bal au Baz’arts : bal folk jeune public Dans le cadre du festival Le Baz’arts des mômes, Bal en Soir propose un bal conté à destination des enfants, adolescents et de leurs parents. Dimanche 31 mars, 16h30 Salle Delavaud Maison de quartier Porchefontaine Entrée libre, sans réservation.

Venez apprendre des danses issues des traditions régionales le temps d’une histoire loufoque, menée à la voix et à l’alto par Cécil.

Danses de groupe, danses à deux, danses-jeux, les dispositifs variés proposent de nombreuses façons d’entrer dans la danse, à partir de 3 ans, accompagné des parents. Une histoire originale accompagne cet apprentissage, créée par l’artiste. Vous apprendrez également quelques chansons à répondre issues du répertoire traditionnel des régions de France.

Salle Delavaud Maison de quartier Porchefontaine 86, rue Yves le Coz – 78000 Versailles Versailles 78000 Porchefontaine Yvelines Île-de-France 01 30 97 87 33 contact@balensoir.fr 0672217263 Salle appartenant à la Maison de quartier de Porchefontaine, espace d'échange et lieu d'expression et de soutien aux projets des associations versaillaises.

©Matthieu Brangier