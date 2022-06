Bal arrangé, dansons tous ensemable Quai des Célestins, 9 juillet 2022, Paris.

Le samedi 09 juillet 2022

de à

. gratuit

Pour clôturer le Mois parisien du handicap 2022, la compagnie de danse La Halte Garderie – Johan Amselem, vous invite au Bal Arrangé : un événement festif, inclusif, participatif, gratuit et ouvert à tou.te.s!

Venez danser avec nous samedi 9 juillet 2022 de 16H30 à 19H, Quai des Célestins Paris 4 !

Pour clôturer le MOIS PARISIEN DU HANDICAP 2022, le chorégraphe Johan Amselem et la compagnie de danse La Halte Garderie vous invitent à la 3ème édition du Bal Arrangé : un grand rassemblement dansé, festif, participatif, inclusif, solidaire et gratuit !

Un bal oui, mais préparé ! Des « complices » vous entraîneront dans des danses originales qui vont vous faire perdre la tête et stimuler vos sens. Avec un DJ en direct au mix électrique et éclectique !

Programme du bal :

– 16H30 à 17H : Danse libre avec le DJ MR BONUS

– 17H à 18H : Création participative

– 18H à 19H : Danse libre avec le DJ MR BONUS

Pour devenir complices, participez à au moins un atelier préparatoire, à la répétition générale et bien sûr au Bal !

Débutant.e.s ou initié.e.s, en situation ou non de handicap, des ateliers préparatoires, gratuits et ouverts à tou.te.s, vous permettront d’explorer et développer des manières différentes de danser, faire danser et emporter ainsi le public dans le tourbillon chorégraphique insolite du Bal Arrangé.

Une expérience forte de danse et de partage joyeux, qui dépasse les différences, célèbre l’inclusion et la diversité. Venez et laissez vous transporter !

Calendrier

Les Ateliers :

Inscription obligatoire, en écrivant à balarrange3@gmail.com

✷ Mairie du 19ème – 5-7 place Armand Carrel, 75019 Paris

Samedi 28 mai de 14H à 16H

Mercredi 22 juin de 19H à 21H

✷ Mairie du Centre – Salle Brebion Valla – 2 rue Eugène Spuller, 75003 Paris

Samedi 4 juin de 14H à 16H

✷ Mairie du Centre – Salle des Fêtes – 2 rue Eugène Spuller, 75003 Paris

Mercredi 29 juin de 19H à 21H

✷ La Nef du CENTQUATRE – 5 rue Curial 75019 Paris

Dimanche 26 juin de 15H à 17H

✷ Foyer d’Accueil Médicalisé Les Batignolles – 48 rue Gilbert Cesbron, 75017 Paris

Mercredi 25 mai de 10H à 12H

Mercredi 8 juin de 10H à 12H

Mercredi 29 juin de 10H à 12H

✷ Foyer d’Accueil Médicalisé Résidence du Maine – 11 Rue Lebouis, 75014 Paris

Vendredi 27 mai de 14H à 16H

Vendredi 10 juin de 14H à 16H

Jeudi 7 juillet de 14H à 16H

✷ Maison d’Accueil Spécialisée Les deux marronniers – 59 boulevard de Strasbourg, 75010 Paris

Jeudi 23 juin de 14H à 16H

Jeudi 30 juin de 14H à 16H

La répétition générale :

Vendredi 8 juillet – 18H à 21H – Quai des Célestins, voie Georges Pompidou, 75004 Paris

Le Bal :

Samedi 9 juillet – 16H20 à 19H – Quai des Célestins, voie Georges Pompidou, 75004 Paris

Métro Sully Morland – Accès PMR par la passerelle face au 12 Quai des Célestins

Vous êtes aussi les bienvenu.e.s aux ateliers d’initiation au Bal ArrangéSamedi 11 juin 2022 dans le cadre de la Nuit du Handicap :

De 16H à 16H30 Jardins de la Mairie de Versailles, 4 avenue de Paris,78000 Versailles

De 18H15 à 18H45 Jardin Nelson Mandela, allée Jules Supervielle, 75001 Paris

Quai des Célestins Voie Georges Pompidou 75004 Paris

Contact : balarrange3@gmail.com https://www.facebook.com/CieLHG https://www.facebook.com/CieLHG

Christophe Becker Bal arrangé