Mercredi 30 Mars 2022 à partir de 19hCCM J.LennonJournées des Arts et de la Culture dans l’Enseignement Supérieur. En première partie, le groupe d’étudiants inscrits à l’atelier Musique Actuelle se produira sous la direction d’Olivier Ménardi. **Concert de Remi Geffroy à 20h30**Accordéoniste et compositeur, Rémi Geffroy est un musicien curieux aux multiples facettes.Riche de diverses influences, il crée son style propre faisant se rencontrer musique traditionnelles, classique et jazz. De bals en concerts en passant par l’animation de plusieurs stages et ateliers, son style particulier et ses compositions l’amènent depuis quelques années un peu partout en France et en Europe. Un bal traditionnel animé par Rémi Geffroy est proposé par un personnel de l’université à l’ensemble de la communauté universitaire pour découvrir cette musique et créer du lien et un moment de convivialité. En partenariat avec Kanopeproductions et la Ville de Limoges. Gratuit étudiants et personnels. Ouverts à tous publics au tarif unique de 12 euros. [ ](http://www.unilim.fr/culture/2022/02/28/concert-de-remi-geffroy/)> Réservations par mail *source : événement [Bal animé par Rémi Geffroy à Limoges](https://agendatrad.org/e/35701) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

