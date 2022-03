Bal Amuséon au Mic-Mac,Amiens (80)

***au Mic-Mac*** Heureux comme tout, Ghys, Caro, Yves et Jean jouent leur groove : la cornemuse chaloupe dans les rythmiques d’accordéon et de guitare, les percussions percutent, les chansons enchantent ! Généreux, les musiciens expliquent, animent, enchaînent vieilles rondes des grimoires, joyeuses jigs et jolies valses composées exprès pour vous. Le “Bal AMUSéON”, avec de vrais morceaux du Nord / Picardie dedans revisite aussi les régions celtiques, jusqu’au centre France et ses bourrées bien cadencées. **C’est la fête sur le dance floor !** **Vous venez faire la fête ou quoi ???** *source : événement [Bal Amuséon](https://agendatrad.org/e/35925) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

