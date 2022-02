BAL AFRO-CARIBÉEN Colombelles, 5 mars 2022, Colombelles.

BAL AFRO-CARIBÉEN Rue des ateliers Le Wip Colombelles

2022-03-05 21:20:00 21:20:00 – 2022-03-06 01:30:00 01:30:00 Rue des ateliers Le Wip

Colombelles Calvados Colombelles

La température va monter dans la grande nef grâce à La Timba, Guillaume et Priscilla.

Retrouvons-nous pour une soirée latina avec salsa, bachata, kizomba, etc…

Et pas de panique pour celles et ceux qui n’ont jamais appris les pas de base car il est possible de faire 1h de cours avant la soirée.

Au programme : 20h30-21h30 : 1 cours d’initiation et 1 cours pour initiés21h30-1h30 : Soirée afro-caribéenne.21h30 : BAL AFRO-CARIBÉEN

Billetterie via l’onglet « réservation » sur le site du WIP.

Source : Le Wip

bonjour@le-wip.com +33 2 52 56 98 07 https://www.le-wip.com/

