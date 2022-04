Bal acoustique de la Novia Rosières Rosières Catégories d’évènement: Haute-Loire

Rosières Haute-Loire Rosières EUR Concerts entre les moulins et le four à pain de Blanlhac de 17h à 19h, puis bal en acoustique de 20h30 à minuit.

Cette année, le collectif invite Elisa Trebouville et Noëllie Nioulou à rencontrer des musiciens du collectif. novia43@gmail.com +33 4 71 09 32 29 Grange des Vachers Blanlhac Rosières

