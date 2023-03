Bal à papa Salle des fêtes Saint-Yaguen Saint-Yaguen Catégories d’Évènement: Landes

Saint-Yaguen

Bal à papa Salle des fêtes, 26 mars 2023, Saint-Yaguen Saint-Yaguen. Bal à papa Place des Platanes Salle des fêtes Saint-Yaguen Landes Salle des fêtes Place des Platanes

2023-03-26 – 2023-03-26

Salle des fêtes Place des Platanes

Saint-Yaguen

Landes Saint-Yaguen EUR Bal à papa animé par l’Association.

Pour les gourmands des crêpes et merveilles seront proposées à la vente.

La buvette sera ouverte : café, thé, chocolat, jus de fruits. Bal à papa animé par l’Association.

Pour les gourmands des crêpes et merveilles seront proposées à la vente.

La buvette sera ouverte : café, thé, chocolat, jus de fruits. +33 6 18 97 37 42 la récrée

Salle des fêtes Place des Platanes Saint-Yaguen

dernière mise à jour : 2023-02-28 par

Détails Catégories d’Évènement: Landes, Saint-Yaguen Autres Lieu Saint-Yaguen Adresse Saint-Yaguen Landes Salle des fêtes Place des Platanes Ville Saint-Yaguen Saint-Yaguen Departement Landes Lieu Ville Salle des fêtes Place des Platanes Saint-Yaguen

Saint-Yaguen Saint-Yaguen Saint-Yaguen Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-yaguen saint-yaguen/

Bal à papa Salle des fêtes 2023-03-26 was last modified: by Bal à papa Salle des fêtes Saint-Yaguen 26 mars 2023 Landes Place des Platanes Salle des fêtes Saint-Yaguen Landes Saint-Yaguen Salle des fêtes Saint-Yaguen

Saint-Yaguen Saint-Yaguen Landes