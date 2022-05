Bal à papa Saint-Lon-les-Mines Saint-Lon-les-Mines Catégories d’évènement: Landes

Saint-Lon-les-Mines

Bal à papa Saint-Lon-les-Mines, 15 mai 2022, Saint-Lon-les-Mines. Bal à papa Saint-Lon-les-Mines

2022-05-15 15:00:00 – 2022-05-15 19:30:00

Saint-Lon-les-Mines Landes EUR 8 Venez partager un moment convivial lors de ce bal à papa, avec l’orchestre Lagalaye.

Café offert pour les personnes arrivées avant 15h.

