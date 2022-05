Bal à papa Labatut Labatut Catégories d’évènement: 40300

Labatut

Bal à papa Labatut, 18 décembre 2022, Labatut. Bal à papa Labatut

2022-12-18 15:00:00 – 2022-12-18 19:00:00

Labatut 40300 EUR 8 Bal à papa avec l’orchestre Ritournelle organisé par l’ASBL cyclos,

tirage d’une bourriche, vente de boissons et de crêpes. Bal à papa avec l’orchestre Ritournelle organisé par l’ASBL cyclos,

tirage d’une bourriche, vente de boissons et de crêpes. +33 7 83 49 29 67 Bal à papa avec l’orchestre Ritournelle organisé par l’ASBL cyclos,

tirage d’une bourriche, vente de boissons et de crêpes. Pixabay

Labatut

dernière mise à jour : 2022-04-11 par

Détails Catégories d’évènement: 40300, Labatut Autres Lieu Labatut Adresse Ville Labatut lieuville Labatut Departement 40300

Labatut Labatut 40300 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/labatut/

Bal à papa Labatut 2022-12-18 was last modified: by Bal à papa Labatut Labatut 18 décembre 2022 40300 Labatut

Labatut 40300