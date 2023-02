Bal à papa Grenade-sur-l'Adour Catégories d’Évènement: Grenade-sur-l'Adour

Landes EUR 7 Organisé par le club Amitiés d’automne de Grenade sur l’Adour. Venez danser sur des musiques des années 30 à nos jours, animé par l’orchestre Tradition musette. Organisé par le club Amitiés d’automne de Grenade sur l’Adour. Venez danser sur des musiques des années 30 à nos jours, animé par l’orchestre Tradition musette. +33 6 61 04 79 08 Club amitiés d’automne club amités d’automne

