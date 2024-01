Bal à papa Salle des fêtes Gousse, dimanche 18 février 2024.

Bal à papa Salle des fêtes Gousse Landes

Bal à papa organisé par le club ladebat-ladessus et animé par l’orchestre » super musett » à la disposition des danseurs ; Buvette crêpes et beignets.

Une bourriche gratuite aura lieu en fin d’après-midi.

Salle des fêtes Avenue du val d’Adour (bourg)

Gousse 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine isatastet@orange.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-18 15:00:00

fin : 2024-02-18 19:30:00



