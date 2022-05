Bal à la Voix à l’entrée sud du village,Lauris (84), 20 mai 2022, .

Bal à la Voix

à l’entrée sud du village, Lauris (84), le vendredi 20 mai à 20:30

Venez danser avec deux bals à la voix proposés par La Baragne et A Yo Te Voche **20h30 La Baragne** Quatuor de chant à danser pour un bal trad 100% à la voix. Chants populaires occitans (Provence, Gascogne, Langudoc, Auvergne…) **![](https://root.argweb.fr/documents/users/436/editor/pics/culture-vie-associative/agenda/la-baragne.jpg)** **21h45 A Yo Te Voche** Elles viennent des Cévennes et vous invitent à partager ensemble ce bal mélangé !Nous vous ferrons danser des danses collectives et de couple de chez nous, en français, en occitan et en arménien ! Et nous vous proposerons une initiation à des danses arméniennes, qu’elles soient issues de la tradition ou de la récréation ! ![](https://root.argweb.fr/documents/users/436/editor/pics/culture-vie-associative/agenda/photo-ayo-te-votch.jpg)*source : événement [Bal à la Voix](https://agendatrad.org/e/36519) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

Gratuit

avec A Yo Te Votche et La Baragne

à l’entrée sud du village,Lauris (84) Avenue de la Gare à l’entrée sud du village, 84360 Lauris, France



