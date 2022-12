Bal à « la gueule » Migennes, 15 janvier 2023, Migennes .

Bal à « la gueule »

2023-01-15 14:30:00 – 2023-01-15 17:00:00

EUR Un bal à « la gueule » c’est un bal uniquement mené par des chanteurs ! Venez entendre La Javelle, Emmanuel Monnet, et Les Airs du Temps !

La Javelle est un groupe d’amis de longue date, tombés dans le chaudron du chant traditionnel. Jean-François, Philippe et les 2 Marie explorent un répertoire principalement issu du collectage Achille Millien en Bourgogne. Chants à danser et complaintes sont choisis et travaillés à la rechercher de sonorités parfois surprenantes et de couleurs inattendues, signant leur identité.

Emmanuel Monnet, au cours de son parcours, s’est inscrit dans des projets artistiques aussi éclectiques que passionnants qui ont forgé durablement son envie de découvertes sonores et de rencontres artistiques. Notamment au sein du Collectif « Le pied au plancher » pour « Mets ta veste rouge », le trio « Les Noumènes » (chansons à capella de la tradition populaire en polyphonie) avec Sylvie Berger et Olivier Davenas, l’association « La Chavannée » (groupe d’arts et traditions populaires), ainsi qu’au sein du « Duo Elsener-Monnet » (musette renaissance et vielle, répertoire XVIIIème pour bal d’aujourd’hui).

