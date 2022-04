Bal à la ferme avec Zef Ferme pédagogique du Roy d’Espagne,Marseille (13)

Ferme pédagogique du Roy d’Espagne, Marseille (13), le dimanche 17 avril à 14:00

La ferme pédagogique du Roy d’Espagne nous accueille ce dimanche de Pâques pour un bal avec Zef ! Ouverture des portes à **14h** début du bal à **14h30** (précises) Après le bal, ce sera **boeuf** ! Amène ton instrument, tes chants et tes morceaux pour nous faire continuer à danser… Bal à prix libre: donnez ce que vous pouvez, ce que vous voulez, ce que vous pensez que ça vaut, c’est pour les musicien.nes ! *source : événement [Bal à la ferme avec Zef ](https://agendatrad.org/e/36180) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

Ferme pédagogique du Roy d'Espagne,Marseille (13) Rue Jules Rimet Ferme pédagogique du Roy d'Espagne, 13009 Marseille, France

2022-04-17T14:00:00 2022-04-17T18:00:00

Lieu Ferme pédagogique du Roy d'Espagne,Marseille (13) Adresse Rue Jules Rimet Ferme pédagogique du Roy d'Espagne, 13009 Marseille, France

