Bal à la Cornemuse Les ateliers du priolaz,chemin de Priolaz,Romagnieu (38)

Bal à la Cornemuse Les ateliers du priolaz,chemin de Priolaz,Romagnieu (38), 21 mai 2022, . Bal à la Cornemuse

Les ateliers du priolaz, chemin de Priolaz, Romagnieu (38), le samedi 21 mai à 18:00

Bal à la Cornemuse Au programme : Solène Riot, Serge Durin et Mi Ombre Mi Soleil Scène ouverte à tous les sonneurs et sonneuses de cornemuses sur inscription au 06 86 77 60 49 ou lesateliersdupriolaz@yahoo.com *source : événement [Bal à la Cornemuse](https://agendatrad.org/e/36073) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)* avec Solène Riot et Serge Durin Les ateliers du priolaz,chemin de Priolaz,Romagnieu (38) 11, Impasse du Priolaz Les ateliers du priolaz, chemin de Priolaz, 38480 Romagnieu, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T18:00:00 2022-05-21T20:00:00

Détails Autres Lieu Les ateliers du priolaz,chemin de Priolaz,Romagnieu (38) Adresse 11, Impasse du Priolaz Les ateliers du priolaz, chemin de Priolaz, 38480 Romagnieu, France lieuville Les ateliers du priolaz,chemin de Priolaz,Romagnieu (38)

Les ateliers du priolaz,chemin de Priolaz,Romagnieu (38) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//