Mons-en-Barœul Salle des Fêtes de Fives Mons-en-Barœul, Nord Bal à Fives – Swing Salle des Fêtes de Fives Mons-en-Barœul Catégories d’évènement: Mons-en-Barœul

Nord

Bal à Fives – Swing Salle des Fêtes de Fives, 20 novembre 2021, Mons-en-Barœul. Bal à Fives – Swing

Salle des Fêtes de Fives, le samedi 20 novembre à 19:30

L’Orchestre d’Harmonie de Lille-Fives propose au public de se retrouver pour entendre, voir et vivre la musique swing. L’orchestre vous fera entendre tous les plus grands titres de cette époque accompagné par un trio de chanteuses, Les Swing Birds, typique de l’époque de l’Après-guerre incarnant la nouvelle place de la femme dans la société. Toute cette musique sera l’occasion pour les danseurs de l’Ilot Balboa, spécialisés dans la danse swing, d’initier le public à ces danses tout en faisant le show. Ce bal s’inscrit dans la programmation du Festival des Solidarités Internationales, il en sera la soirée de clôture.

Entrée payante – Passe sanitaire demandé

En collaboration avec l’Orchestre d’Harmonie de Lille-Fives – Avec le Trio Les Swing Birds et les danseurs swing de l’association L’ïlot Balboa Salle des Fêtes de Fives 91 rue de Lannoy Mons-en-Barœul Lille Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-20T19:30:00 2021-11-20T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Mons-en-Barœul, Nord Autres Lieu Salle des Fêtes de Fives Adresse 91 rue de Lannoy Ville Mons-en-Barœul lieuville Salle des Fêtes de Fives Mons-en-Barœul