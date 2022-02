Bal à Charbuy, 89 salle des fêtes,Charbuy (89)

Bal trad’ à la salle de Charbuy (89), à 21h,avec le Duo Raimondo Marqués venu spécialement des Pyrénées, et les toujours en forme cornemuses d’A Ti A Taille. Une belle soirée à ne pas manquer ! ![????](https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t51/1/16/1f603.png) Entrée à 7 euros.Pass’ obligatoire. Extraits du Duo Raimondo Marqués https://www.youtube.com/watch?v=ATklrwGEcCo *source : événement [Bal à Charbuy, 89](https://agendatrad.org/e/35476) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

