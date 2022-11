Bal à Bréry Domblans, 25 novembre 2022, Domblans.

5 EUR Le Colombier des Arts, le Moulin et le Comité des fêtes de Bréry, dans le cadre du CTEAC Bresse Haute Seille, convient le public à leur désormais célèbre « Bal à Bréry », le samedi 26 novembre 2022 à la salle des fêtes de Bréry.

Cette année le Bal à Bréry se part de nouvelles couleurs avec la thématique des « Paysages en culture ».

Au menu de cette journée ludique, festive et enrichissante, une balade commentée sur les ressources et les paysages de la commune de Bréry animée par le Comité des fêtes, une projection et un débat sur le sujet des énergies citoyennes suivis d’un temps de restauration et d’un bal musical au son du forró, musique traditionnelle entrainante et gaie, du nord-est du Brésil.

Plus qu’un bal festif et dansant ouvert à tous, ce moment se veut également l’occasion de se réunir et de célébrer le territoire à la lueur d’une nouvelle thématique « le Paysage ». Un événement permettant de rythmer les trois nouvelles années de convention CTEAC (contrat territorial d’éducation artistique et culturelle) impulsée par la Direction régionale des affaires culturelles en Bourgogne Franche Comté et la Communauté de communes Bresse Haute Seille et menée par le Colombier des Arts et le Moulin.

En lien avec le Plan de Paysage de la Communauté de communes.

