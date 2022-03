Bal à Blangy Blangy-sur-Bresle Blangy-sur-Bresle Catégories d’évènement: Blangy-sur-Bresle

Seine-Maritime

Bal à Blangy Blangy-sur-Bresle, 21 mai 2022, Blangy-sur-Bresle. Bal à Blangy Blangy-sur-Bresle

2022-05-21 – 2022-05-21

Blangy-sur-Bresle Seine-Maritime Animations et spectacles mettant en valeur du festival des arts de la rue sur Blangy-sur-Bresle.

Restauration sur place (Frites/Saucisses).

Détail du programme à venir Participation des Ateliers Musique Actuelles et de l’ Ecole de Musique de Blangy-sur-Bresle

Tout public – Gratuit

Infos : 06 86 10 38 09 / lafonderie2@hotmail.com Animations et spectacles mettant en valeur du festival des arts de la rue sur Blangy-sur-Bresle.

Restauration sur place (Frites/Saucisses).

Détail du programme à venir Participation des Ateliers Musique Actuelles et de l’ Ecole de Musique de… lafonderie2@hotmail.com +33 2 35 93 50 05 Animations et spectacles mettant en valeur du festival des arts de la rue sur Blangy-sur-Bresle.

Restauration sur place (Frites/Saucisses).

Détail du programme à venir Participation des Ateliers Musique Actuelles et de l’ Ecole de Musique de Blangy-sur-Bresle

Tout public – Gratuit

Infos : 06 86 10 38 09 / lafonderie2@hotmail.com Blangy-sur-Bresle

dernière mise à jour : 2022-03-01 par

Détails Catégories d’évènement: Blangy-sur-Bresle, Seine-Maritime Autres Lieu Blangy-sur-Bresle Adresse Ville Blangy-sur-Bresle lieuville Blangy-sur-Bresle Departement Seine-Maritime

Bal à Blangy Blangy-sur-Bresle 2022-05-21 was last modified: by Bal à Blangy Blangy-sur-Bresle Blangy-sur-Bresle 21 mai 2022 Blangy-sur-Bresle seine-maritime

Blangy-sur-Bresle Seine-Maritime