Bal à Basso Salle des fêtes | Fresnes-en-Woëvre Fresnes-en-Woëvre, samedi 21 septembre 2024.

Bal à Basso Stage de danse et bal le soir proposés par l’association des JMB ! Samedi 21 septembre, 09h00 Salle des fêtes | Fresnes-en-Woëvre

Dates et horaires de début et de fin :

Début : 2024-09-21T09:00:00+02:00 – 2024-09-21T23:59:00+02:00

Fin : 2024-09-21T09:00:00+02:00 – 2024-09-21T23:59:00+02:00

+ d’infos sur les groupes et le stage bientôt !

L’association des JMB est née d’une passion commune pour les danses et musiques traditionnelles, notamment des bourrées d’Auvergne. Les fondateurs sont des danseurs et des musiciens (parfois les deux !), et ont a cœur de partager leurs expériences acquises en bal, en atelier et au cours d’échanges avec différents acteurs de la scène des musiques traditionnelles.

JMB cherche à promouvoir les musiques et les danses issues des traditions populaires. Elle les transmet par l’enseignement (ateliers, stages…) et la sensibilisation des publics à leur pratique (bals, conférences, animations…).

Salle des fêtes | Fresnes-en-Woëvre Rue De Bonnetage, 55160 Fresnes-en-Woëvre Fresnes-en-Woëvre 55160 Meuse Grand Est