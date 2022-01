Bal 2 nuits Vierzon Vierzon Catégories d’évènement: Cher

Vierzon

Bal 2 nuits Vierzon, 25 février 2022, Vierzon. Bal 2 nuits Vierzon

2022-02-25 – 2022-02-25

Vierzon Cher Vierzon 12 EUR Bal folk et stages de vielle à roue, accordéon diatonique, chant, musique d’ensemble, danse du Poitou https://baldebo.jimdofree.com/ Baldébo

Vierzon

dernière mise à jour : 2022-01-17 par OT VIERZON

Détails Catégories d’évènement: Cher, Vierzon Autres Lieu Vierzon Adresse Ville Vierzon lieuville Vierzon

Vierzon Vierzon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vierzon/