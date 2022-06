Bakou et les adultes ou Tout ça… pour un sandwich !

Bakou et les adultes ou Tout ça… pour un sandwich !, 19 juin 2022, . Bakou et les adultes ou Tout ça… pour un sandwich !

2022-06-19 – 2022-06-19 Extraits de Bakou et les adultes ou Tout ça… pour un sandwich ! de Jean-Gabriel Nordmann Cie Garance et Atelier Théâtre Jeunes de Ti an Holl – OCM Plestin les Grèves

Mise en scène de Patrick Palmero – Théâtre du Totem assisté de Yaëlle Ruvoën Bakou se pose des questions.

Pourquoi sa mère pleure quand il demande ce qu’est l’amour fou ? Pourquoi son parrain l’emmène au musée et ne s’intéresse pas aux œuvres qu’il voit ?

Pourquoi il faudrait faire des études si les études ne servent à rien pour devenir intelligent ? À quoi ça sert de faire une guerre où il n’y a pas de vainqueur ? Pourquoi les adultes ont oublié qu’ils ont été des enfants ? Les adultes ont beaucoup de mal à lui répondre… le.lieu@laposte.net https://lieutrezenvy.wixsite.com/trezenvy/la-programmation Extraits de Bakou et les adultes ou Tout ça… pour un sandwich ! de Jean-Gabriel Nordmann Cie Garance et Atelier Théâtre Jeunes de Ti an Holl – OCM Plestin les Grèves

