**Tu Albergue Salsero** avec BaKoSo, vendredi 18 février à 22h00 **BaKosó**, fruit de la rencontre de musiciens vénézuéliens et colombiens. C’est le mélange des deux cultures qui donne naissance à un véritable cocktail de musique à danser, du boléro au merengue en passant par le son cubain et la salsa… Avec Carlos Esposito « Kutimba » au chant et percussions Carlos Pulidos au chant et guitare, Richard Nicolas au cuatro et choeurs Martin Fuenmayor à la trompette Fabricio Nicolas à la basse ENTRÉE LIBRE Auberge de jeunesse d’Artagnan 80 rue Vitruve 75020 Paris – * Un concert annoncé dans l’**Agenda du Collectif MDM IdF** –

