Comme chaque vacances scolaires, JUDOJ2A vous propose un stage pour les vacances de Pâques. Un stage sur le thème de la cuisine est à l'occasion, et cela, pour les enfants de 3 à 8 ans. Pour les vacances de Pâques JUDOJ2A, vous propose un stage sur le thème de la cuisine. Ce stage ne sera pas accompagné uniquement de cuisine, bien au contraire en plus de la cuisine, des activités ludiques, et de la musique sont prévues pour ce stage. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à visiter notre site internet ou à nous contacter directement. En espérant vous retrouver nombreux.

10 : Ségur (58m) 6 : Sèvres – Lecourbe (272m)

Contact :Judoj2a 0613581187 judoj2a@gmail.com https://www.judoj2a.com https://www.facebook.com/judoj2a

