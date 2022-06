Bakhaya Kora fête l’été ! Château-Thierry Château-Thierry Catégories d’évènement: Aisne

Château-Thierry

Bakhaya Kora fête l’été ! Château-Thierry, 2 juillet 2022, Château-Thierry. Bakhaya Kora fête l’été !

2 Avenue de Lauconnois Château-Thierry Aisne

2022-07-02 – 2022-07-02 Château-Thierry

Aisne L’association Bakhaya Kora vous propose de célébrer le début de l’été aux côtés de ses membres à l’occasion d’une journée rythmée par diverses animations ! Programme De 13h30 à 17h, plusieurs ateliers vous sont proposés : Djembé

Taman

Kora

Initiation au chant traditionnel

Entretien de cheveux crépus

Exposition de tableaux africains À 18h30, profitez du concert de Seyba Sacko et de la Amaya Kora Band ! L’association Bakhaya Kora vous propose de célébrer le début de l’été aux côtés de ses membres à l’occasion d’une journée rythmée par diverses animations ! Programme De 13h30 à 17h, plusieurs ateliers vous sont proposés : Djembé

Taman

Kora

Initiation au chant traditionnel

Entretien de cheveux crépus

Exposition de tableaux africains À 18h30, profitez du concert de Seyba Sacko et de la Amaya Kora Band ! +33 6 41 15 72 00 L’association Bakhaya Kora vous propose de célébrer le début de l’été aux côtés de ses membres à l’occasion d’une journée rythmée par diverses animations ! Programme De 13h30 à 17h, plusieurs ateliers vous sont proposés : Djembé

Taman

Kora

Initiation au chant traditionnel

Entretien de cheveux crépus

Exposition de tableaux africains À 18h30, profitez du concert de Seyba Sacko et de la Amaya Kora Band ! BAKAYA

Château-Thierry

dernière mise à jour : 2022-06-24 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Château-Thierry Autres Lieu Château-Thierry Adresse 2 Avenue de Lauconnois Château-Thierry Aisne Ville Château-Thierry lieuville Château-Thierry Departement Aisne

Château-Thierry Château-Thierry Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateau-thierry/

Bakhaya Kora fête l’été ! Château-Thierry 2022-07-02 was last modified: by Bakhaya Kora fête l’été ! Château-Thierry Château-Thierry 2 juillet 2022 2 Avenue de Lauconnois Château-Thierry Aisne

Château-Thierry Aisne