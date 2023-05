Bakhaï, le cri du vivant Cirque Romanès Paris Catégories d’Évènement: île de France

Le jeudi 11 mai 2023

de 20h00 à 21h30

Public adolescents adultes. A partir de 13 ans.

« Bakhaï, le cri du vivant » nous parle, au présent de notre époque, de ce point de bascule aux confins de nous-mêmes d’où la vie jaillit, de l’éternel commencement des possibles, d’un ré-enchantement du monde qui « commence à l’instant ». Principe de création de la boîte à laver Monter une pièce contemporaine par an, mêlant un grand nombre d’amateurs à des professionnels. « Grandir ensemble » grâce au travail de choeur et faire du choeur le centre de nos réflexions. Expérimenter, l’état poétique est l’inverse du discours. Formuler plus tard, uniquement si le besoin se fait sentir. Donner de l’épaisseur au vivant par le travail de présence au plateau qu’il soit vocal ou corporel. Travailler le singulier, ne jamais sous-estimer la force de création de chacun et son principe actif sur le tout. S’engager dans cette aventure au long cours avec le sérieux et le souffle que demandent les grandes traversées. Cirque Romanès square parodi, Bd de l’Amiral Bruix 75116 Paris Contact : https://www.facebook.com/ciedes.tempsvenus.5 https://www.facebook.com/ciedes.tempsvenus.5 https://my.weezevent.com/bakhai-le-cri-du-vivant

