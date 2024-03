Bakermat, Martin Solveig & The Avener aux Grands Concerts d’Été Stadium vélodrome Bordeaux, samedi 27 juillet 2024.

Bakermat, Martin Solveig & The Avener aux Grands Concerts d’Été Nouveauté pour les Grands Concerts d’Été, trois artistes en vogue de la scène électro se produiront au Vélodrome d’Arcachon le 27 juillet. Samedi 27 juillet, 20h00 Stadium vélodrome Tarifs : à partir de 38 €.

Un rendez-vous incontournable en Nouvelle-Aquitaine

Depuis leur création en 2001, les Grands Concerts d’Été sont le théâtre de nombreux spectacles grand public. De Pascal Obispo à Johnny Hallyday, en passant par Sting, c’est le rendez-vous estival incontournable du Bassin d’Arcachon de ces 20 dernières années.

Une soirée 100% électro le 27 juillet

The Avener, Bakermat et Martin Solveig rejoignent la programmation des Grands Concerts d’Été, aux côtés de l’Héritage Goldman, Pascal Obispo et Bigflo & Oli. Les platines seront donc à l’honneur le 27 juillet prochain, pour une soirée 100% électro

Les artistes

Bakermat

Original. C’est le mot qui décrit le mieux la musique de Bakermat. L’objectif de ce trentenaire originaire d’Amsterdam est de créer une musique qui n’existe pas encore. Un mélange de sonorités pour une création « feel good » unique.

Martin Solveig

Producteur, dj, mais aussi créateur touche à tout, Martin Solveig a toujours mis une attention toute particulière à travailler son image et à raconter des histoires. L’actualité de Martin Solveig est foisonnante, il reviendra avant l’été avec de nouvelles collaborations et de nouveaux singles solo.

The Avener

The Avener n’est pas qu’un simple DJ/Producteur. C’est avant tout un musicien qui, dès l’âge de cinq ans, étudie le piano classique au conservatoire de Nice. Un premier album « The Wanderings of the Avener » sorti en 2015, fait de lui une des nouvelles stars du monde de l’électro.

Infos pratiques

Date : 27 juillet

Lieu : Vélodrome d’Arcachon

Tarifs : à partir de 38 €.

Billetterie

Stadium vélodrome Cours Jules Ladoumegue, 33000 Bordeaux Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine

concert électro