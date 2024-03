Bakélite Duo Môle Passedat Marseille, jeudi 14 mars 2024.

Bakélite Duo ♫♫♫ Jeudi 14 mars, 19h30 Môle Passedat

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-14T19:30:00+01:00 – 2024-03-14T23:30:00+01:00

Fin : 2024-03-14T19:30:00+01:00 – 2024-03-14T23:30:00+01:00

Le JEUDI 14 MARS, l’équipe du Môle Passedat vous accueille à partir de 19h30, pour un after work ambiancé !

Venez (re)découvrir les multiples facettes du jazz grâce à Karim Tobbi & Patrick Ferné qui vous dévoileront leur répertoire jazzy tout au long de la soirée.

Carte restauration & tapas à partager

Cocktails, bar à vins & champagne

Réservation conseillées sur notre site en ligne : lemole-passedat.com

Plus d’informations par mail : contact@lemole-passedat.com

Bakélite Duo

Un chanteur-guitariste, un contrebassiste… Karim Tobbi & Patrick Ferné nous proposent avec Bakélite Duo des chansons du répertoire américain des années 20′ aux années 50′ avec bien sûr des standards du Jazz, Dream A Little Dream Of Me, Ain’t Misbehavin’, As Time Goes By, mais aussi du Blues & Rythm & Blues, Flip Flop & Fly, Shake Rattle & Roll, Caldonia ainsi que quelques Calypso, Jamaica Farewell, Sway, Coconut Water…

Toutes ces chansons écrites et composées par les grands auteurs & compositeurs Irving Berlin, George Gershwin, Duke Ellington, Big Joe Turner, Louis Jordan sont présentées dans une interprétation épurée, « sans orchestre », afin d’en découvrir l’essence même.

Avec délicatesse, complicité, humour et musicalité, Karim Tobbi & Patrick Ferné vous emmèneront dans leur univers à la fois intime et convivial.

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Môle Passedat 1, esplanade du J4, 13002 Marseille Marseille 13002 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « mailto:contact@lemole-passedat.com »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]