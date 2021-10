Bakéké – par Fabrizio Rosselli – Festival La Nuit du Cirque Maison des Arts de St-Herblain, 13 novembre 2021, Saint-Herblain.

2021-11-13 Représentations les 12 et 13 novembre 2021 à 19h

Horaire : 19:00 19:50

Gratuit : non 5 € / 10 €BILLETTERIES :- www.theatreonyx.fr- à l’accueil à la Harlière, 9 rue de Charente, St-Herblain (derrière la Maison des Arts) – du lundi au vendredi de 12h30 à 18h et 1 heure avant le début des représentations- par téléphone au 02 28 25 25 00 Représentations les 12 et 13 novembre 2021 à 19h

Cirque / Spectacle visuel et sans parole. L’art du faire et du défaire ! Blouse noire, chapeau de paille, tel un ouvrier, un personnage manipule des seaux, répétant quotidiennement les mêmes gestes. Avec un souci de perfection qui n’appartient qu’à lui, il semble rechercher une organisation optimale qui ne le convainc jamais. Alors, quelque peu paniqué, il fait, défait, recommence son installation avec obstination. Lorsque l’imprévu surgit, les seaux deviennent alors des objets à jouer et à inventer, ouvrant la porte d’un monde absurde et onirique… Impromptu poétique et burlesque, Bakéké (“seau” en haïtien) nous rend légers et tellement semblables car au fond, n’est-on pas un peu fou, comme lui ? Et n’est-ce pas là, du reste, la fonction majeure du clown : permettre de plonger dans l’unité humaine et non dans ce qui nous divise… Artiste : Fabrizio Rosselli Durée : 50 min. Public : à partir de 6 ans, en famille Dans le cadre du Festival La Nuit du Cirque (du 12 au 14 novembre 2021)

Maison des Arts de St-Herblain adresse1} Est Saint-Herblain 44800 Est

02 28 25 25 80 https://maisondesarts.saint-herblain.fr/ maisondesarts@saint-herblain.fr https://www.theatreonyx.fr