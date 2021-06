BAKÉKÉ – FABRIZIO ROSSELLI (SAISON THEATRE DU GRAND ROND) Toulouse, 8 juin 2021-8 juin 2021, Toulouse.

Toulouse Haute-Garonne

0 6 EUR Parfois, le spectacle vivant, c’est aussi simple qu’une grosse pile de seaux.

Ce spectacle est un empilement habile de talents. D’abord, Fabrizio qui, après s’être essayé aux métiers de pizzaïolo et de facteur, découvre à 26 ans la joie du jonglage et s’y consacre pleinement. Il a bien fait. Il se forme entre l’Espagne et l’Italie… jonglages, jeu clownesque et manipulations d’objets n’ont plus de secrets pour lui. A ses côtés, l’inénarrable Etienne Manceau – vu entre autre dans Vu de sa compagnie Sacékripa –assure la mise en scène. Ça pose un socle.

Il fallait bien ça pour aboutir à cette petite pépite de spectacle, en forme d’errance clownesque. Cette création, totalement visuelle et entièrement muette nous conduit sur les traces d’un personnage téméraire qui multiplie les constructions géométriques à travers la manipulation de seaux. Obstiné face à l’impossible, ce doux rêveur nous offre une vision ludique et absurde de son obsession. Nous sommes happé·e·s par cette valse frénétique et attachante de rituels et manies qui nous laisse la bouche grande ouverte !

Compagnie : Fabrizio Rosselli

De : Fabrizio Rosselli

Mise en scène : Etienne Manceau, Fabrizio Rosselli

Avec : Fabrizio Rosselli

Genre : clown et manipulation de seaux

Durée : 50mn

Nous menons depuis plusieurs années un travail avec l’ESACTO – Lido pro autour de jeunes artistes circassien·ne·s. Fabrizio est venu au Grand Rond pour la première fois, avec un petit bout tout frais de son spectacle en devenir. On a adoré, il a fini le spectacle, on lui a proposé de revenir.

Nous menons depuis plusieurs années un travail avec l’ESACTO – Lido pro autour de jeunes artistes circassien·ne·s. Fabrizio est venu au Grand Rond pour la première fois, avec un petit bout tout frais de son spectacle en devenir. On a adoré, il a fini le spectacle, on lui a proposé de revenir.

