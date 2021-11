Saint-Herblain Maison des Arts Loire-Atlantique, Saint-Herblain Bakéké – Fabrizio Rosselli Maison des Arts Saint-Herblain Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Saint-Herblain

Bakéké – Fabrizio Rosselli Maison des Arts, 12 novembre 2021, Saint-Herblain. Bakéké – Fabrizio Rosselli

du vendredi 12 novembre au samedi 13 novembre à Maison des Arts

Blouse noire, chapeau de paille, tel un ouvrier, un personnage manipule des seaux, répétant quotidiennement les mêmes gestes. Avec un souci de perfection qui n’appartient qu’à lui, il semble rechercher une organisation optimale qui ne le convainc jamais. Festival La Nuit du Cirque

10€ / 5e

L’art du faire et du défaire! Maison des Arts 26 rue de Saint-Nazaire, 44800 Saint-Herblain Saint-Herblain Harlière Sud Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-12T19:00:00 2021-11-12T20:00:00;2021-11-13T19:00:00 2021-11-13T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Saint-Herblain Autres Lieu Maison des Arts Adresse 26 rue de Saint-Nazaire, 44800 Saint-Herblain Ville Saint-Herblain lieuville Maison des Arts Saint-Herblain