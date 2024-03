Bakannal an lari McArthurGlen Roubaix Roubaix, samedi 16 mars 2024.

Bakannal an lari Bakannal an lari, présenté par la Compagnie Difé kako et la chorégraphe Chantal Loïal, est un défilé de rue carnavalesque et arts du combat. Samedi 16 mars, 14h30 McArthurGlen Roubaix gratuit

Bakannal an lari – Compagnie Difé Kako

Le Bakannal an lari, ou défilé de rue, est une création artistique, carnavalesque et combative s’appuyant sur le patrimoine immatériel des Outre-Mer.

Créé par la chorégraphe Chantal Loïal et la Compagnie Difé Kako et organisé par le Ballet du Nord, ce défilé s’appuie sur la notion de lutte par le biais de démonstrations de danses de combat, telles que la capoeira ou le mayolé. En effet, la tradition carnavalesque porte en son sein la notion de lutte sociale et politique.

Musiciens et danseurs professionnels ou amateurs seront au rendez-vous pour partager avec vous un moment de fête et de communion.

McArthurGlen Roubaix 44 Rue Mail de Lannoy, 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/mcarthurglenroubaix/;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=27b52c4c-8fb0-4f83-b5c9-746023768ea0

spectacle de rue spectacle vivant

Willy Vainqueur – Cie Difé Kako