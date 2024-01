COURSE DE CAISSES A SAVON baissey Auxi-le-Château, samedi 29 juin 2024.

COURSE DE CAISSES A SAVON 1ere course de caisses à savon 29 et 30 juin baissey entrée gratuite pour les visiteurs, inscription 10€ par caisse et 5€ par conducteur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-29T08:00:00+02:00 – 2024-06-29T23:59:00+02:00

Fin : 2024-06-30T00:00:00+02:00 – 2024-06-30T04:00:00+02:00

1er course de caisses à savon à partir de 8h

buvette et restauration sur l’ensemble de la journée

food truck et concert en soirée

structure gonflable gratuite

baissey PLACE DU CALVAIRE Auxi-le-Château 62390 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « bruno.o@icloud.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 03 44 57 05 »}]

caisses savons