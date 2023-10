Cet évènement est passé Thierry Teneul Abris Nomades Baisieux Baisieux Catégories d’Évènement: Baisieux

Nord Thierry Teneul Abris Nomades Baisieux Baisieux, 19 mai 2019, Baisieux. Thierry Teneul Abris Nomades 19 mai – 1 décembre 2019 Baisieux GRATUIT Abris nomades de Thierry Teneul Centre Ogimont, Baisieux Êtres déracinés allant s’enraciner ailleurs avec l’espoir d’améliorer leur condition, les migrants portent le rêve d’Eldorado. Grandis par leur détermination, ils marchent en portant l’essentiel. Caravanes lentes, ils ne s’arrêteront qu’au lieu de leur considération. Retrouvez le parcours des Boucles de la Marque ainsi que l’interview de l’artiste sur : https://izi.travel/fr/browse/5f561a32-694d-49f2-9256-279a20ba9473?lang=fr Baisieux Centre Ogimont de Baisieux Baisieux 59780 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-05-19T09:30:00+02:00 – 2019-05-20T06:00:00+02:00

2019-12-01T06:00:00+01:00 – 2019-12-02T06:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Baisieux, Nord Autres Lieu Baisieux Adresse Centre Ogimont de Baisieux Ville Baisieux Departement Nord Lieu Ville Baisieux Baisieux latitude longitude 50.614651;3.239551

Baisieux Baisieux Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/baisieux/