EDDY RABESON GROUP “Madaskarians” à Paris (75) Baiser Salé Paris, 23 septembre 2023, Paris.

Eddy Rabeson, bassiste, compositeur, arrangeur influencé par Stanley Clarke, Jaco Pastorius, Weather Report, Jean-Luc Ponty, Chick Corea et Gino Vannelli présente son album « Madaskarians ». Ambiance jazz fusion et latin jazz !

Son style et univers musical se basent surtout sur le jazz, mais il a participé à toutes formes et styles de musique (Rock, Pop, Latin, Reggae) avec divers musiciens et groupes : Patrick Castille, Bruce Chebit, Del Rabenja, Richard Razafindrakoto, Thierry Tardieu, Dera Mahay, Nono (Rakotondrainibe), Solo Razafindrakoto (Tiako Sadia et Alain Gorager) …

Accompagné par Patrice Mazmanian, Jérôme Larsonier et Fabien Messonnier, il nous livre une performance couleur fusion, un régal pour les oreilles !

EDDY RABESON basse

PATRICE MAZMANIAN claviers

PASCAL GOMEZ guitare

FABIEN MESSONNIER batterie

–

–

Baiser Salé 58 Rue des Lombards | 75001 Paris Paris 75001 Quartier Les Halles Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-23T19:30:00+02:00 – 2023-09-23T21:00:00+02:00

2023-09-23T21:30:00+02:00 – 2023-09-23T23:00:00+02:00

