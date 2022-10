Baisecul et Humevesne, que la farce soit avec nous! Huismes Huismes Catégories d’évènement: Huismes

Indre-et-Loire Huismes Pascal Taranto vous invite à une conférence sur la farce dans l’univers de François Rabelais à partir de l’épisode de Baisecul et Humevesnes dans le Pantagruel. Son intervention sera entrecoupée d’extraits du texte original lus par Didier Galas. Tout le propos et l’intérêt de cet exercice résideront dans l’écart entre une réflexion sur la farce et les conditions tangibles de son élaboration intrinsèque. À la fin, il se pourrait bien que la farce l’emporte sur la conférence dans une combinaison des plus burlesques et que l’arroseur finisse arrosé. Pascal Taranto vous invite à une conférence sur la farce dans l’univers de François Rabelais à partir de l’épisode de Baisecul et Humevesnes dans le Pantagruel. Son intervention sera entrecoupée d’extraits du texte original lus par Didier Galas. Tout le propos et l’intérêt de cet exercice résideron info@maison-max-ernst.org +33 6 89 93 52 23 http://www.maison-max-ernst.org/ Nourritures élémentaires

