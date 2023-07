Séjours de loisirs avec Familles Rurales Bairon et ses environs, 12 juillet 2023, Bairon et ses environs.

Bairon et ses environs,Ardennes

La Fédération Départementale de Familles Rurales propose sur sa base d’animation de Bairon, des séjours d’une semaine destinées aux jeunes de 6 à 17 ans, en pension complète ou demi-pensioin.Au programme de chaque journée, découverte des activités nautiques et terrestres dans un magnifique cadre naturel.Activités proposées :Catamaran – Dériveur – Paddle – Canoë – Jeux NautiquesBalade à Vélo – Course d’orientation – TrampolineGrand jeux nature – Sports découverte.

Bairon et ses environs 08390 Ardennes Grand Est



The Fédération Départementale de Familles Rurales (Departmental Federation of Rural Families) proposes on its animation base in Bairon, stays of one week for young people from 6 to 17 years old, with full or half board. On the program of each day, discovery of water and land activities in a magnificent natural setting. Activities proposed: Catamaran – Dinghy – Paddle – Canoe – Water gamesBike ride – Orienteering – TrampolineGreat nature games – Discovery sports

La Fédération Départementale de Familles Rurales ofrece estancias de una semana para jóvenes de 6 a 17 años en su base de Bairon, en régimen de pensión completa o media pensión.En el programa de cada día, el descubrimiento de actividades acuáticas y terrestres en un magnífico entorno natural.Actividades que se ofrecen:Catamarán – Embarcación auxiliar – Pádel – Canoa – Juegos acuáticosPaseo en bicicleta – Orientación – TrampolínGrandes juegos en la naturaleza – Deportes de descubrimiento

Die Fédération Départementale de Familles Rurales bietet auf ihrer Animationsbasis in Bairon einwöchige Aufenthalte für Jugendliche zwischen 6 und 17 Jahren mit Voll- oder Halbpension an.Auf dem Tagesprogramm stehen Wasser- und Landaktivitäten in einer wunderschönen natürlichen Umgebung.Vorgeschlagene Aktivitäten:Katamaran – Jolle – Paddel – Kanu – WasserspieleFahrradtour – Orientierungslauf – TrampolinGroße Naturspiele – Entdeckungssports

