La Nuit de la Chauve-Souris, 25 août 2023, Bairon et ses environs.

à 20hDurée : 3hAprès la projection d’un diaporama, participez à cette balade nocturne, à la recherche des créatures de la nuit, méconnues et facinantes.GratuitRéservation obligatoire (places limitées) auprès du service Natura 2000.Le lieu du rendez-vous sera communiqué lors de l’inscription.©Crédit Photo : Kévin Georgin (ReNard).

2023-08-25 à ; fin : 2023-08-25 . .

Bairon et ses environs 08390 Ardennes Grand Est



at 8pmDuration: 3hAfter the projection of a slide show, take part in this nocturnal stroll, in search of the creatures of the night, unknown and fascinating.freeBooking required (limited places) at the Natura 2000 service.The place of the meeting will be communicated at the time of the inscription.©Credit Photo: Kévin Georgin (ReNard)

a las 20hDuración: 3hTras la proyección de un diaporama, participe en este paseo nocturno, en busca de las desconocidas y fascinantes criaturas de la noche.GratuitoEs obligatorio reservar (las plazas son limitadas) en el servicio Natura 2000.El lugar del encuentro se comunicará en el momento de la inscripción.©Crédito Foto: Kévin Georgin (ReNard)

um 20 UhrDauer: 3 StundenNach einer Diashow nehmen Sie an diesem nächtlichen Spaziergang teil, auf der Suche nach den Kreaturen der Nacht, die verkannt und erleichtert werden.KostenlosReservierung erforderlich (begrenzte Plätze) bei der Abteilung Natura 2000.Der Treffpunkt wird bei der Anmeldung bekannt gegeben.©Fotokredit: Kévin Georgin (ReNard)

Mise à jour le 2023-02-22 par Ardennes Tourisme