Petit Festival itinérant au Lac de Bairon le vendredi 14 juillet à partir de 18h00À l’Est de la Plage.19h : Spectacle « Émotion »Performance d’acteurs absurdeUn carré au sol. Deux acteurs. Un ordinateur leur donne des ordres.Peu de mots, pas de narration, tout passe par le corps, le geste, les muscles du nez.Le public commence rapidement à pleurer. Il ne s’arrêtera plus avant d’avoir la sphère ORL parfaitement nettoyée.Les deux interprètes vont explorer méthodiquement la moindre de nos émotions à l’aide d’outils perfectionnés. Ils vont devoir traverser une série de situations aléatoires, extrêmes ou quotidiennes.Un spectacle drôle, intense, surprenant…20h : Concert par la Fanfare MoussakaAmbiance moussakesque, aux inspirations balkaniques.Bar et restauration sur place..

2023-07-14 fin : 2023-07-14 . .

Bairon et ses environs 08390 Ardennes Grand Est



Petit Festival itinérant au Lac de Bairon Friday, July 14 from 6:00 pm East of the beach.7 pm: Show « Emotion « Absurd acting performanceA square on the floor. Two actors. A computer gives them their orders.Few words, no narration, everything goes through the body, the gesture, the nose muscles.The audience quickly begins to cry. The two performers methodically explore our every emotion with the help of sophisticated tools. A funny, intense and surprising show?8pm: Concert by the Fanfare MoussakaMoussaka-style ambience, with Balkan inspirations.bar and catering on site.

Petit Festival itinérant au Lac de Bairon el viernes 14 de julio a partir de las 18.00 h Al este de la playa.19.00 h: Espectáculo « Emotion « Espectáculo de interpretación absurdaUn cuadrado en el suelo. Dos actores. Un ordenador les da las órdenes.Pocas palabras, ninguna narración, todo pasa por el cuerpo, el gesto, los músculos de la nariz.El público se echa a llorar rápidamente. Los dos intérpretes explorarán metódicamente la más mínima de nuestras emociones utilizando sofisticadas herramientas. Un espectáculo divertido, intenso y sorprendente… 20.00 h: Concierto de Fanfare MoussakaAmbiente musaka de inspiración balcánica. Bar y comida in situ.

Kleines Wanderfestival am See von Bairon am Freitag, den 14. Juli ab 18 UhrIm Osten des Strandes.19 Uhr: Schauspiel « Émotion « Absurde Performance von SchauspielernEin Quadrat auf dem Boden. Zwei Schauspieler. Ein Computer gibt ihnen Befehle.Wenige Worte, keine Erzählung, alles läuft über den Körper, die Gestik, die Nasenmuskeln.Das Publikum beginnt schnell zu weinen. Die beiden Darsteller erforschen methodisch jede einzelne unserer Emotionen mithilfe von hochentwickelten Werkzeugen. Sie werden eine Reihe von zufälligen, extremen oder alltäglichen Situationen durchlaufen müssen.Eine lustige, intensive und überraschende Show.20 Uhr: Konzert der Fanfare MoussakaMoussakesque-Ambiente mit Balkaneinflüssen.Bar und Essen vor Ort.

