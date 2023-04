Foire Bio des Ardennes, 18 juin 2023, Bairon et ses environs.

Foire Bio des Ardennes – 2ème édition à Bairon et ses environs18 juin – 10 h 00 min à 19 h 00 min Entrée libreBio des Ardennes organise la 2ème édition de la Foire Bio des Ardennes le dimanche 18 juin 2023 à Bairon et ses environs.L’occasion de faire la promotion de l’agriculture biologique et de ses valeurs auprès des consommateurs lors d’une journée conviviale dans un cadre idéal!Au programme :– Marché de producteurs Bio locaux– Buvette Bio – Repas Bio– Animations– Visites de fermes bio Uniquement sur réservation, ⚠️ places limitées (informations à venir)– Rencontre avec des associations locales (Bio des Ardennes, Renard…)Rendez-vous : à Bairon et ses environs de 10h à 19h le 18 juin 2023.

Bairon et ses environs 08390 Ardennes Grand Est



Foire Bio des Ardennes ? 2nd edition in Bairon and its surroundings18 June – 10 h 00 min to 19 h 00 min Free entranceBio des Ardennes organizes the 2nd edition of the Foire Bio des Ardennes on Sunday 18 June 2023 in Bairon and its surroundings.The opportunity to promote organic farming and its values to consumers during a friendly day in an ideal setting! Market of local organic producers? Organic refreshment bar? Organic meals? Animations? Visits of organic farms ? Only on reservation, ?? limited places (information to come)? Meeting with local associations (Bio des Ardennes, Renard?) Rendez-vous : in Bairon and its surroundings from 10am to 7pm on June 18th 2023

Feria Bio de las Ardenas – 2ª edición en Bairon y sus alrededores18 de junio – de 10 h 00 min a 19 h 00 min Entrada gratuitaBio des Ardennes organiza la 2ª edición de la Feria Bio de las Ardenas el domingo 18 de junio de 2023 en Bairon y sus alrededores¡La oportunidad de promover la agricultura ecológica y sus valores entre los consumidores durante una jornada de convivencia en un marco ideal! ¿Mercado de productores ecológicos locales? ¿Bar ecológico? ¿Comidas ecológicas? Animaciones Visitas a granjas ecológicas? ¿Sólo con reserva, plazas limitadas (información próximamente)? Encuentro con las asociaciones locales (Bio des Ardennes, Renard?) Cita : en Bairon y sus alrededores de 10h a 19h el 18 de junio de 2023

Bio des Ardennes ? 2. Ausgabe in Bairon und Umgebung18. Juni – 10 h 00 min bis 19 h 00 min Eintritt freiBio des Ardennes organisiert die 2. Ausgabe der Bio-Messe der Ardennen am Sonntag, den 18. Juni 2023 in Bairon und Umgebung.Die Gelegenheit, die biologische Landwirtschaft und ihre Werte bei den Verbrauchern zu fördern, während eines geselligen Tages in einem idealen Rahmen! Markt mit lokalen Bio-Produzenten? Biologische Getränke ??? Bio-Mahlzeiten ? Animationen ? Besuche von Bio-Bauernhöfen ? Nur mit Reservierung, begrenzte Plätze (Informationen folgen) ? Treffen mit lokalen Vereinen (Bio des Ardennes, Renard?)Treffpunkt: in Bairon und Umgebung von 10 bis 19 Uhr am 18. Juni 2023

Mise à jour le 2023-04-06 par Ardennes Tourisme