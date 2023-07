Bairon Nautic Club Bairon et ses environs, 12 juillet 2023, Bairon et ses environs.

Bairon et ses environs,Ardennes

Faites le plein d’oxygène toute l’année avec le Bairon Nautic Club! Stage vacances, cours de voile ou voile en compétition, le club vous accueille et vous propose des cours en catamarans, dériveurs, planches à voile ou petit habitable.Pour découvrir, pratiquer ou vous perfectionner, les moniteurs vous accompagnent selon vos envies sur une ou plusieurs séances. Pour l’ensemble de ces activités, vous serez encadrés par des professionnels diplômés.L’école de voile :D’avril à octobre, le club vous accueille et vous propose des cours en catamarans, dériveurs, planches à voile ou petit habitable.Le point location est ouvert au public :Du 2 juillet au 21 août 2022 – 7 jours sur 7 – de 13h00 à 19h00 (dernier départ à 18h00)À partir du 25 août, sur réservation uniquement. Pour ce faire, merci d’appeler le jour même à partir de 11h00Fermé lorsque les conditions météo sont défavorables.

Bairon et ses environs 08390 Ardennes Grand Est



Fill up with oxygen all year round with the Bairon Nautic Club! Whether you are looking for a vacation course, sailing lessons or competition sailing, the club welcomes you and offers you lessons in catamarans, dinghies, windsurfers or small habitable boats, to discover, practice or improve your skills, the instructors will accompany you according to your desires for one or more sessions. For all these activities, you will be supervised by qualified professionals.The sailing school:From April to October, the club welcomes you and offers you courses in catamarans, dinghies, windsurfers or small habitable.The rental point is open to the public:From July 2 to August 21, 2022 – 7 days a week – from 1:00 pm to 7:00 pm (last departure at 6:00 pm)From August 25, by reservation only. To do so, please call the same day from 11:00amClosed when weather conditions are unfavorable

Llénese de oxígeno durante todo el año con el Club Náutico de Bairon Ya sea que busque un curso de vacaciones, clases de vela o vela de competición, el club le da la bienvenida y le ofrece clases en catamaranes, botes, windsurf o pequeñas embarcaciones habitables, para descubrir, practicar o mejorar sus habilidades, los instructores le acompañarán durante una o más sesiones, según sus deseos. Para todas estas actividades, estará supervisado por profesionales cualificados.La escuela de vela:De abril a octubre, el club le da la bienvenida y le ofrece clases en catamaranes, botes, tablas de vela o pequeños habitables.El punto de alquiler está abierto al público:Del 2 de julio al 21 de agosto de 2022 ? 7 días a la semana ? de 13 a 19 horas (última salida a las 18 horas)A partir del 25 de agosto, sólo con reserva. A partir del 25 de agosto, sólo con reserva, llamar el mismo día a partir de las 11.00 horasCerrado cuando las condiciones meteorológicas son desfavorables

Tanken Sie das ganze Jahr über Sauerstoff im Bairon Nautic Club! Der Club empfängt Sie und bietet Ihnen Kurse für Katamarane, Jollen, Windsurfbretter und kleine Segelboote an, um Ihre Fähigkeiten zu entdecken, zu üben oder zu verbessern, die Lehrer begleiten Sie je nach Lust und Laune für eine oder mehrere Sitzungen. Die Segelschule:Von April bis Oktober empfängt Sie der Club und bietet Ihnen Kurse für Katamarane, Jollen, Windsurfbretter oder kleine Einbaumaschinen an.Der Verleih ist für die Öffentlichkeit zugänglich:Vom 2. Juli bis 21. August 2022 – 7 Tage die Woche – von 13:00 bis 19:00 Uhr (letzte Abfahrt um 18:00 Uhr)Ab dem 25. August nur noch auf Vorbestellung. Bitte rufen Sie dazu am selben Tag ab 11.00 Uhr anSchließt bei ungünstigen Wetterbedingungen

