Baionan kantuz: chants traditionnels Bayonne, 25 septembre 2021, Bayonne.

Baionan kantuz: chants traditionnels 2021-09-25 11:00:00 – 2021-09-25

Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Rentrée mais non pas après les vacances d’été, mais après presque un an et demi de mise sous l’éteignoir par la pandémie. Ce samedi Baionan Kantuz se produira devant le Musée Basque à 11 heures, toujours la même heure mais le lieu change, la physionomie autour des Halles ne permettant pas de se rassembler.

Par contre les musiciens et les chanteurs de l’association Tuntuna ne sont pas restés inactifs, en répétant dès que les règles sanitaires le permettaient. La preuve avec au programme dès ce samedi une nouvelle chanson : « Arratsalde honetan » du groupe de Fontarrabie Sorotan Bele, chanson rythmée à même de nous réveiller après ces longs mois d’inactivité. Le reste du programme est sur le site www.baionan-kantuz.eus. A samedi dans le respect des régles sanitaires.

Rentrée mais non pas après les vacances d’été, mais après presque un an et demi de mise sous l’éteignoir par la pandémie. Ce samedi Baionan Kantuz se produira devant le Musée Basque à 11 heures, toujours la même heure mais le lieu change, la physionomie autour des Halles ne permettant pas de se rassembler.

Par contre les musiciens et les chanteurs de l’association Tuntuna ne sont pas restés inactifs, en répétant dès que les règles sanitaires le permettaient. La preuve avec au programme dès ce samedi une nouvelle chanson : « Arratsalde honetan » du groupe de Fontarrabie Sorotan Bele, chanson rythmée à même de nous réveiller après ces longs mois d’inactivité. Le reste du programme est sur le site www.baionan-kantuz.eus. A samedi dans le respect des régles sanitaires.

Rentrée mais non pas après les vacances d’été, mais après presque un an et demi de mise sous l’éteignoir par la pandémie. Ce samedi Baionan Kantuz se produira devant le Musée Basque à 11 heures, toujours la même heure mais le lieu change, la physionomie autour des Halles ne permettant pas de se rassembler.

Par contre les musiciens et les chanteurs de l’association Tuntuna ne sont pas restés inactifs, en répétant dès que les règles sanitaires le permettaient. La preuve avec au programme dès ce samedi une nouvelle chanson : « Arratsalde honetan » du groupe de Fontarrabie Sorotan Bele, chanson rythmée à même de nous réveiller après ces longs mois d’inactivité. Le reste du programme est sur le site www.baionan-kantuz.eus. A samedi dans le respect des régles sanitaires.

Otbay

dernière mise à jour : 2021-09-20 par