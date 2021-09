Bains Sonores au Parc Boussard, avec la compagnie Sabdag Parc Boussard, 19 septembre 2021, Lardy.

**Bains sonores – compagnie Sabdag** Dimanche 19 septembre Parc Boussard La compagnie Sabdag retrouve le Parc Boussard avec sa nouvelle création « Bain Sonore », concert immersif entre compositions, improvisations et jeux de matière… « Bain Sonore » trouve son inspiration dans la culture amérindienne, notamment dans les « sweat lodge », ces huttes de sudation, de soin et de purification permettant de se connecter aux éléments eau, terre, feu et air. Transposé à l’univers musical du trio, ce rituel permet de cheminer vers une transe, une transcendance, avec pour grille de recherche sonore ces quatre éléments. Une performance dans la lignée des Siestes musicales, pour offrir une symbiose sonore entre artistes et publics autour du lâcher-prise, de la détente et du voyage intérieur. Un massage sonore où vibrations et sons se propagent en nuées d’ondes dans un moment de douceur, plénitude et surprise. – Premier bain sonore à 15h – Deuxième bain sonore à 17h Entracte itinérante : entre les deux bains sonores, une visite-conférence du Parc vous est proposée à 16h. (Sur présentation d’un pass sanitaire valide)

