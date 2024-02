Bains publics 3 Bis F Aix-en-Provence, jeudi 20 juin 2024.

Bains publics 3 Bis F Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Habiter les jardins du 3bisf et du Centre Hospitalier Montperrin, déborder de l’hôpital vers la ville, et habiter l’espace du jardin du Pavillon de Vendôme. D’un jardin à l’autre, Catherine Contour propose deux Bains publics.

Une invitation à une sieste PEP ( Pour En Profiter ), un partage collectif de porters et de gestes de soin, comme une mobilisation pour la survie, le Bain public dans le jardin du Pavillon de Vendôme prendra la forme d’une action poétique et politique pour défendre l’ensemble du vivant, à travers une mobilisation douce.



Un second Bain public s’inscrira, samedi 22 juin, au 3 bis f, en lien avec les jardins des services de soin du Centre Hospitalier à proximité, dans le cadre du temps fort Art, Soin, Citoyenneté.



Du pay­sage à l’espace men­tal, Cathe­rine Contour, cho­ré­graphe mar­quée par la décou­verte de la culture japo­naise, déve­loppe un geste patient et déli­cat, pro­pice à l’imaginaire et au voyage inté­rieur. Nour­ri d’années de recherche autour des tech­niques de l’hypnose appli­quées à la danse, cha­cun de ses pro­jets s’élaborent en rela­tion avec des artistes d’autres champs et invite les spec­ta­teurs à une expé­rience au pré­sent, en dia­logue étroit avec le lieu choi­si, avec une pré­di­lec­tion pour les jar­dins et les sites natu­rels. Ses danses avec hyp­nose reposent sur l’activation de mou­ve­ments non-volon­taires observés lors du développement de la transe hypnotique. Ses créa­tions ne s’appellent pas spec­tacles mais plages, plon­gées ou bains. Le Bain public dans le jardin du Pavillon de Vendôme sera une invitation à une sieste PEP ( Pour En Profiter ), un partage collectif de porters et de gestes de soin, et prendra la forme d’une action poétique et politique pour défendre l’ensemble du vivant, à travers une mobilisation douce.



Programmation du 3 bis f dans le cadre de la deuxième édition des Rencontres Art, Soin, Citoyenneté lectures, performances, projection, table-ronde du 20 au 22 juin 2024. Soirée Astrale du 22 juin en partenariat avec le Centre Wallonie Bruxelles à Paris et la MéCA // Maison internationales des écritures contemporaines. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-20 19:00:00

fin : 2024-06-20 22:00:00

3 Bis F 109 avenue du Petit Barthélémy

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

