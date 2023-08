BAIN DE FORÊT SORTIE SYLVOTHERAPIE – FESTIVAL Ô LES BAINS Bains-Les-Bains La Vôge-les-Bains, 8 septembre 2023, La Vôge-les-Bains.

La Vôge-les-Bains,Vosges

Connectez-vous à la nature pour vous ressourcer ! Marchez, respirez et éveillez tous vos sens lors d’une balade en marche consciente à travers la forêt.

Sortie de sylvothérapie proposé par Rando Astro dans le cadre du festival Ô les Bains

Point de départ : Office de tourisme de La Vôge-les-Bains

Nombre de places limitées, inscription Impératif à l’Office de Tourisme. Tout public

Dimanche 2023-09-08 09:00:00 fin : 2023-09-09 20:00:00. 0 EUR.

Bains-Les-Bains Départ Office de Tourisme

La Vôge-les-Bains 88240 Vosges Grand Est



Connect with nature to recharge your batteries! Walk, breathe and awaken all your senses on a mindful walk through the forest.

Sylvotherapy outing proposed by Rando Astro as part of the Ô les Bains festival

Departure point: La Vôge-les-Bains Tourist Office

Limited number of places, please register at the Tourist Office

Conecte con la naturaleza para recargar las pilas Camine, respire y despierte todos sus sentidos en un paseo consciente por el bosque.

Una salida de terapia forestal organizada por Rando Astro en el marco del festival Ô les Bains

Punto de partida: Oficina de Turismo de La Vôge-les-Bains

Plazas limitadas, inscríbase en la Oficina de Turismo

Verbinden Sie sich mit der Natur, um neue Energie zu tanken! Gehen Sie spazieren, atmen Sie und wecken Sie alle Ihre Sinne bei einem Spaziergang mit bewusstem Gehen durch den Wald.

Sylvotherapie-Ausflug, angeboten von Rando Astro im Rahmen des Festivals Ô les Bains

Startpunkt: Tourismusbüro von La Vôge-les-Bains

Begrenzte Anzahl von Plätzen, Anmeldung Imperativ im Fremdenverkehrsamt

