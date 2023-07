Soissons et le sport, une histoire, un patrimoine Bains du lac, 02200 Mercin-et-Vaux Catégories d’Évènement: Aisne

Mercin-et-Vaux Soissons et le sport, une histoire, un patrimoine Bains du lac, 02200 Mercin-et-Vaux, 15 septembre 2023, Mercin-et-Vaux. Soissons et le sport, une histoire, un patrimoine Vendredi 15 septembre, 19h45 Bains du lac, 02200 Randonnée pédestre nocturne

UFOLEP 02 / Service patrimoine

Vendredi 15 septembre, 19h45

Une visite animée pour découvrir des aspects méconnus de l’histoire du sport à Soissons

Départ Bains du Lac à Mercin-et-Vaux Bains du lac, 02200 Mercin-et-Vaux Mercin-et-Vaux 02200 Aisne Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T19:45:00+02:00 – 2023-09-15T21:30:00+02:00

