Thouars Découvrez les anciens bains-douches municipaux Bains-Douches Thouars, 16 septembre 2023, Thouars. Découvrez les anciens bains-douches municipaux 16 et 17 septembre Bains-Douches Gratuit. Entrée libre. Venez découvrir les anciens Bain-Douche thouarsais et leur histoire en une visite guidée surprenante avec l’exposition, « Les Coiffes Lumineuses » de Jean Bonichon et Pierre-Alexandre Vielle. Découvrez cet ancien établissement de bains-douches construit en 1928 et profitez d’une exposition de peintures et de sculptures des membres de l’école du Thouet. Bains-Douches 7 rue Balzac, 79100 Thouars Thouars 79100 Thouars Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 68 16 25 http://www.thouars.fr/vah Construit en 1928, ce bâtiment public répond aux transformations des villes suite aux recommandations hygiénistes du début du XXe siècle. Sa façade comme son décor intérieur de style Art déco ont été conservés depuis la fermeture de l’établissement en 1994. Véritable capsule temporelle, les Bains-Douches transportent au siècle dernier et permettent de découvrir le rituel d’hygiène des habitants de la ville. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

