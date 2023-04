Un lieu réinventé qui reprend vie Bains Douches, 16 septembre 2023, Nantes.

Un lieu réinventé qui reprend vie Samedi 16 septembre, 11h00 Bains Douches Entrée libre

Les travaux du Grand Bain sont terminés. L’Ouvre-Boîtes est ravi d’ouvrir enfin les portes du Grand Bain sous forme d’entrée libre pour que le plus grand nombre puisse (re)découvrir ce bâtiment du patrimoine historique nantais. Cette journée tombe le jour des 20 ans de l’Ouvre-Boîtes, ça sera donc aussi l’occasion de rencontrer celles et ceux qui font maintenant vivre ce lieu et de profiter du marché des créateurs proposé ce jour là.

Bains Douches allée Baco, 44000 Nantes Nantes 44013 Centre Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire Les bains douches, nommés « Maison Rouge » du nom du quai de l’époque, sont construits en 1860 selon les plans de l’architecte-voyer en chef de la Ville Henri-Théodore Driollet. Destinés à la classe ouvrière du quartier, ils étaient également accessibles aux laveuses professionnelles et aux populations plus aisées qui contribuaient, en payant leur entrée, à l’accès aux plus démunis. Ils accueillent depuis 2019 « La coopérative : travailler – vivre – consommer solidaire » portée par l’Ouvre-Boîtes 44. Tramway T2, T3 arrêt Hotel Dieu

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

@atelierlugus